Gossip

Scomparsa del padre di Helena Prestes in Brasile

Da stranotizie
Scomparsa del padre di Helena Prestes in Brasile

Helena Prestes, modella brasiliana e protagonista dell’ultima edizione del Grande Fratello, ha lanciato un appello ai suoi follower sui social, comunicando che suo padre è scomparso da diverse ore e non si trova. Il padre ha avuto un incidente a São Carlos, in Brasile, ed è stato soccorso e portato in una struttura sanitaria, ma non si conosce il nome dell’ospedale o del pronto soccorso di destinazione.

Secondo quanto trapelato, l’uomo non aveva con sé i documenti al momento dell’incidente, il che sta rendendo difficile rintracciarlo. Helena Prestes ha pubblicato un messaggio su Instagram, chiedendo aiuto e invitando i fan a fornire informazioni utili. Ha anche suggerito di contattarla via mail o di lasciare un recapito telefonico per poter essere chiamati tempestivamente.

In passato, Helena Prestes ha raccontato di avere avuto un rapporto difficile con il padre, affermando che l’uomo si è reso protagonista di violenze familiari nel corso degli anni. La modella ha riferito che per sopravvivere aveva lasciato casa a soli 14 anni, spiegando che il genitore picchiava sua madre. Al Grande Fratello, è tornata sulla questione, ricordando di essere cresciuta nella periferia di San Paolo in Brasile e che dopo essere arrivata in Italia non è più tornata a trovare i genitori. Ha anche aggiunto che quando suo padre e sua madre litigavano, spesso interveniva la polizia. A causa della drammatica situazione domestica, con il tempo sono peggiorati drasticamente anche i rapporti tra Helena e la madre.

