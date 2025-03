Scomparsa del Brizzolato: Un’Immagine di Strada

George Clooney ha sorpreso i fan con un nuovo look durante una passeggiata nel quartiere SoHo di New York, dove è stato avvistato con capelli castani al posto del suo iconico stile brizzolato. Questo cambiamento è probabilmente legato al suo ritorno a Broadway con la pièce “Good Night, and Good Luck”, un adattamento del film che ha diretto nel 2005. Clooney indossava un outfit casual, composto da pantaloni chino color avorio, giacca in pelle nera e scarpe da ginnastica, ma la sua nuova acconciatura ha catturato maggiormente l’attenzione.

Lo spettacolo teatrale, co-scritto e interpretato da Grant Heslov, debutterà ufficialmente il 3 aprile al Winter Garden Theatre, con le prime uscite programmate per il 12 marzo. La trama si concentra sul celebre reportage del giornalista Edward R. Murrow contro il senatore Joseph McCarthy. Clooney, che nel film originale interpretava Fred Friendly, vestirà questa volta i panni di Murrow, un ruolo che portò David Strathairn a una candidatura agli Oscar nel 2006.

Clooney ha espresso il suo nervosismo per il ritorno sul palcoscenico dopo quasi 40 anni, sottolineando le difficoltà di memorizzare le battute. Durante un’apparizione al Late Show with Stephen Colbert, ha scherzato dicendo di non riuscire nemmeno a ricordare i nomi dei suoi figli gemelli. La sfida teatrale rappresenta un importante momento per lui, mentre il cast della pièce include attori come Mac Brandt, Will Dagger e Ilana Glazer.