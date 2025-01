“Scomparsa così” rompe il silenzio Luciana Littizzetto, com’è morta la madre di Filippa Lagerback

Fabio Fazio ha annunciato l’assenza di Filippa Lagerback a Che Tempo Che Fa a causa della morte della madre, Margaretha Lind, avvenuta improvvisamente in Svezia il 19 gennaio. Fazio ha espresso la sua vicinanza a Filippa, un sentimento che è stato condiviso da Luciana Littizzetto, entrata in studio per manifestare il suo supporto. Durante la trasmissione, Littizzetto ha inviato un abbraccio virtuale a Filippa, evidenziando il turbamento che la notizia ha suscitato. Ha descritto Margaretha come una persona straordinaria, piena di energia e allegria, nota a chi la conosceva. Littizzetto ha sottolineato l’importanza di sostenere Filippa in questo momento difficile, riflettendo sul forte legame tra madre e figlia.

Le sue parole hanno messo in luce il dolore e la sorpresa provocati dalla scomparsa di Margaretha, evidenziando l’impatto emotivo sulla famiglia e su chi lavora con Filippa. Questo momento di solidarietà ha dimostrato quanto fosse amata e rispettata Margaretha. Filippa ha sempre avuto un legame forte con la madre, condividendo momenti di gioia e apparizioni pubbliche insieme. Solo un mese fa, Margaretha era in Italia per festeggiare la laurea della nipote Stella.

Attualmente, Filippa e la sua famiglia hanno scelto di rimanere riservati riguardo alla situazione. Non ci sono informazioni dettagliate sulle cause del decesso, ma sembra che la notizia sia giunta inaspettata, creando un vuoto incolmabile. È fondamentale rispettare la privacy della famiglia in questo difficile periodo, mentre la memoria di Margaretha vivrà nei cuori di chi l’ha conosciuta.