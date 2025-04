Scomparsa a Volpiano: settembre di mistero

Le ossa e gli effetti personali ritrovati in un bosco di San Benigno Canavese, in provincia di Torino, potrebbero appartenere a Pasquetta Castellan, una donna di 79 anni scomparsa da Volpiano circa otto mesi fa. La notizia è stata diffusa il 10 aprile dalla redazione di “Chi l’ha Visto?”, dopo che il 5 aprile le autorità avevano scoperto ossa umane in un’area boschiva, sottoposte immediatamente a test del DNA. Accanto ai resti sono state trovate una bicicletta e una scarpa, elementi che sembrerebbero compatibili con la scomparsa della Castellan, scomparsa il 31 luglio 2024.

Il 6 aprile, la polizia ha inoltre rinvenuto alcuni brandelli di indumenti e documenti della donna nella stessa area, restringendo ulteriormente il campo delle indagini. Si afferma che non vi siano segni di violenza sui resti. Il giorno seguente, il programma ha confermato l’identificazione attraverso il DNA.

Pasquetta Castellan era nota nella comunità come “Graziosa” e il giorno della sua scomparsa era uscita in bicicletta. I familiari avevano sporto denuncia poco dopo la sua scomparsa, inizialmente ipotizzando un allontanamento volontario. Testimoni la avevano vista a Leinì nel pomeriggio dello stesso giorno, ma successivamente non ci sono stati altri avvistamenti. Sua figlia ha espresso scetticismo riguardo all’idea che la madre potesse raggiungere il bosco da sola, considerando che aveva problemi di mobilità. La strada da Volpiano ai boschi di San Benigno è difficoltosa, specialmente per una persona anziana in bicicletta.