martedì – 14 Ottobre 2025
Attualità

Scomparsa a Lipari, ricerche in corso per Ivano La Greca

Da StraNotizie
Ore di apprensione per Ivano La Greca, 39 anni, scomparso dalla frazione Quattropani di Lipari. L’uomo non è tornato a casa da ieri sera, facendo scattare le ricerche da parte di vigili del fuoco, carabinieri e volontari, che si concentrano soprattutto nelle zone più difficili da raggiungere dell’isola. Finora è stato rinvenuto uno zaino che dovrebbe appartenere a lui.

La denuncia della scomparsa è stata presentata dai familiari di Ivano, che risiedono a Lipari. La Prefettura ha attivato il piano di emergenza previsto in queste situazioni. Le operazioni di ricerca continuano in attesa di ulteriori sviluppi.

