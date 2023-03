Scollature e trasparenze bocciate: le vippone alle prese con i nuovi look post ramanzina

Oggi pomeriggio le vippone hanno iniziato a prepararsi per la puntata di stasera fra prove trucco, prove capelli e soprattutto prove abiti. Quest’ultimi – dopo la ramanzina in diretta di Alfonso Signorini – sono diventati per loro un vero problema.

“È stato superato il limite nel porgersi e nel vestirvi” – le parole del conduttore – “perché a volte – io l’avevo già sottolineato la volta scorsa – avevate dei vestiti indecorosi per un prima serata di Canale 5“.

Ed è così che su Twitter in queste ore è pieno di video in cui le vippone si provano dei vestiti e si danno consigli a riguardo. Oriana Marzoli ne ha provato uno della collezione di Giaele De Donà, ma gli autori le avrebbero impedito di metterlo a causa della scollatura. Eccolo:

Anche Micol Incorvaia è andata un po’ in crisi quando ha mostrato alle altre un maglioncino nero non sapendo quanto potesse essere idoneo: “Questo è bellissimo“, ha esordito. “Se sotto ci metti un bel reggiseno, o forse ti dicono di no?“, ha chiesto Oriana. “Probabilissimo che mi dicono di no, anche se l’avevo messo le prime volte, una delle prime puntate”. Immediate le reazioni divertite di Nikita (“Erano altri tempi!) e di Antonella (“È tutto trasparente!”).

