Scoiattoli e delfini possono essere amici? Il nuovo strepitoso video

Un video apparso su Reddit mostra quale potrebbe essere l’interazione tra scoiattoli e delfini: i due animali potrebbero davvero essere amici?

La pubblicazione di un video sulla piattaforma di Reddit, spesso utilizzata dagli utenti per diramare annuncia riguardanti l’adozione di alcuni quattro zampe oppure le buone notizie sul recupero di alcuni animali domestici abbandonati, ha mostrato in questo mese di luglio 2024 – ai suoi spettatori – una scena davvero incredibile di pura sintonia tra specie diverse. I protagonisti della clip sono un gruppo di scoiattoli e una squadra di delfini. Entrambi i gruppi, nel video, lasciano pensare ai presenti che possano divenire ottimi amici.

Delfini e scoiattoli possono essere amici? Questo video risponde al quesito

Nel video quel che separa delfini e scoiattoli è semplicemente il vetro di una grande acquario marino. A terra gli scoiattoli appaiono come sorpresi dalla presenza di queste creature acquatiche che, molto probabilmente, prima di allora non avevano mai visto a una distanza tanto ravvicinata.

I delfini e gli scoiattoli appaiono entrambi come esseri viventi particolarmente curiosi e propensi a un contatto con l’altro. Ma queste due qualità potrebbero davvero favorire una sintonia tra delfini e scoiattoli?

Se vuoi saperne di più, leggi il nostro approfondimento sul tema>>> New York, l’incredibile ritorno dei delfini nel fiume

Nella clip i delfini, oltre il vetro dell’acquario, notano la presenza degli scoiattoli e sembrano volersi avvicinare ancor di più al limite che li separa da essi. Potrebbe forse essere un primo indizio della loro utopica amicizia?

Amicizia tra delfini e scoiattoli, è davvero possibile? La risposta è sì

Dopo aver parlato del rapporto dei delfini con l’elettricità non potevamo non soffermarci su questa curiosa ipotesi sollevata, in primis, dai visitatori dell’acquario e – successivamente – dal pubblico di utenti su Reddit.

Secondo alcuni utenti: il fatto che gli scoiattoli abbiano tentato di avvicinarsi alla sagoma mobile dei delfini, piuttosto che scappare al momento del loro incontro, pare sia un primo favorevole indizio per poter iniziare a credere nella potenziale nascita di una futura sintonia tra loro.

Anche il modo di muoversi e il ritmo dell’andatura di entrambi gli animali, i primi in acqua, e i secondi – roditori – a terra, avrebbe facilitato ulteriormente l’associazione tra gli spettatori. Non resterebbe, dunque, che attendere un secondo aneddoto di tal genere per dare una risposta definitiva sull’argomento.