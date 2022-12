SCM SIM, CdA esercita parzialmente delega ad aumentare capitale

– Il Consiglio di Amministrazione di Solutions Capital Management SIM, società quotata su Euronext Growth Milan di Borsa Italiana e nel segmento open market Quotation Board della Borsa di Francoforte, ha deliberato di esercitare parzialmente la delega per l’aumento di capitale e di aumentare il capitale sociale per un controvalore complessivo massimo pari a 1.083.369,60 euro mediante emissione di massime 300.936 azioni, prive di valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni in circolazione, con godimento regolare e da offrire in opzione agli azionisti.

Il prezzo unitario di sottoscrizione è stato fissato in 3,60 euro inclusivo di sovrapprezzo per azione ed il rapporto di opzione in 3 nuove azioni ordinarie ogni 20 azioni ordinarie possedute.

Il periodo di offerta in opzione va dal 2 al 19 gennaio 2023 estremi inclusi. Il periodo di negoziazione sul mercato dei diritti di opzione va dal 2 al 13 gennaio 2023 estremi inclusi.

