Sclerosi Multipla, si aspetta troppo per una risonanza magnetica

Il convegno “Programmazione, presa in carico, umanizzazione. Realizzare i PDTA nella rete della SM” è stato organizzato a Roma dall’Associazione Italiana Sclerosi Multipla (AISM). Durante l’incontro, sono stati presentati i dati del Barometro AISM 2024, che rivelano un’ampia insoddisfazione tra le persone con sclerosi multipla (SM) riguardo al coordinamento dei servizi sociosanitari. Oltre il 50% degli intervistati ha segnalato difficoltà di coordinamento, con il 36,2% che attende a lungo per una risonanza magnetica e il 24,7% che affronta ritardi nelle visite di controllo. Anche l’accesso alla riabilitazione è problematico per il 46,9% dei pazienti, mentre il 45,2% ha segnalato la mancanza di supporto psicologico e il 19,6% ritiene inadeguata l’assistenza domiciliare.

Il convegno ha visto la partecipazione di esperti, pazienti e rappresentanti istituzionali, uniti nell’affrontare le sfide della gestione della SM e della neuromielite ottica (NMOSD). Sono state proposte soluzioni innovative per migliorare la presa in carico dei pazienti, evidenziando l’importanza di un coordinamento più efficace tra i servizi. Francesco Vacca, presidente nazionale dell’AISM, ha sottolineato l’urgenza di integrare i servizi, poiché gran parte dei pazienti fatica a ricevere assistenza adeguata. Il progetto ‘Umanizzazione’ e i Percorsi Diagnostico-Terapeutici Assistenziali (Pdta) sono visti come fondamentali per creare una rete di cura più umana ed efficace.

Un’analisi dei 237 Centri Clinici per la SM in Italia ha mostrato che oltre il 90% dei pazienti li considera cruciali per le loro terapie, ma il 70% di loro già riceve farmaci per trattare la malattia. Tuttavia, ci sono ostacoli significativi: l’80% dei centri segnala mancanza di personale, mentre il 60% denuncia inefficienze nei servizi sociali. Inoltre, il 57% dei centri indica problemi nella gestione dei dati clinici.

Il progetto ‘Umanizzazione’ mira a costruire percorsi di cura coordinati e personalizzati. Il presidente della Fondazione Italiana Sclerosi Multipla (FISM), Mario Alberto Battaglia, ha affermato che i Pdta coinvolgono più professionisti, garantendo un’assistenza multidisciplinare. Dal 2020, i Pdta hanno beneficiato oltre 4000 pazienti, migliorando sensibilmente l’accesso a cure personalizzate. Paolo Bandiera, direttore AISM, ha evidenziato l’importanza di modelli che soddisfino i bisogni dei pazienti e la necessità di co-progettazione tra decisori, professionisti e pazienti.