Sclerosi Multipla: Rivoluzione Necessaria per i Malati

In Italia, circa 144.000 persone convivono con la sclerosi multipla (SM), una malattia autoimmune che colpisce il sistema nervoso centrale, causando sintomi variabili come problemi di equilibrio, disturbi visivi e difficoltà cognitive. A fronte dell’assenza di una cura definitiva, esistono terapie per rallentarne la progressione.

In occasione della Giornata Mondiale della SM, l’Associazione Italiana Sclerosi Multipla (AISM) ha sottolineato l’urgenza di migliorare la presa in carico delle persone malate. La campagna “La mia diagnosi di SM”, attiva dal 2024 al 2026, mira a ottenere diagnosi più rapide e accurate. Attualmente, molte persone attendono mesi o anni per una diagnosi, il che contribuisce all’ansia e al ritardo nell’accesso a terapie cruciali.

Il recente Barometro SM 2025 ha evidenziato la situazione di oltre 14.000 persone, rappresentanti del 10% della popolazione con SM, che non ricevono le cure necessarie. Questi individui, spesso tra i 45 e 60 anni, vivono senza supporto psicologico o assistenza domiciliare, affrontando elevate spese per cure e servizi.

La SM ha un costo annuale medio di 46.400 euro per persona, con un significativo impatto economico di circa 2,5 miliardi di euro all’anno per l’Italia, a causa dell’abbandono del lavoro da parte dei malati e dei caregiver. AISM denuncia che il 76,5% delle persone con SM ha subito discriminazioni, mentre il 57% si sente isolato socialmente.

L’associazione propone un cambiamento radicale nella cura della SM, che prevede il potenziamento dei Centri SM e una rete integrata di servizi. Inoltre, lancia un’appello per la partecipazione collettiva nell’elaborazione dell’Agenda della SM 2030, sottolineando l’importanza di garantire diritti e dignità a chi vive con questa malattia.

Fonte: dirittoallasalute.net