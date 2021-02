Sclerosi multipla, quando la vita prende una direzione inaspettata



E’ complessa e imprevedibile e purtroppo ancora in gran parte misteriosa. La sclerosi multipla è una malattia neurodegenerativa che colpisce il sistema nervoso centrale di cui non si conoscono le cause. Sono 122 mila i pazienti in Italia, 600mila in tutta Europa. Può esordire in ogni età della vita, ma è più frequente nella fascia di età tra i 20 e i 40. Le donne rappresentano il doppio dei pezienti rispetto agli uomini.

Rientra tra le patologie autoimmuni, è infatti caratterizzata dalla reazione anomala: le difese immunitarie attaccano alcuni componenti del sistema nervoso scambiandoli per estranei. E’ come una ferita (sclerosi) che però provoca una infiammazione e può danneggiare sia la mielina (la guaia che circonda i isola le fibre) sia le cellule specializzate nella sua produzione (oligodendrociti) oppure le stesse fibre. Per questo motivo le “placche” ossia le aree in cui la mielina è lesionata, possono sorgere ovunque e colpire ad esempio il nervo ottico o il midollo spinale. Per questo i sintomi della malattia sono così diversi: .

E’ una patologia cronica. “Purtroppo non esiste una cura definitiva, anche se sono disponibili numerose terapie che modificano il andamento, rallentandone la progressione soprattutto all’inizio della malattia” spiega Marco Salvetti, docente di Neurologia all’ospedale San’Andrea e direttrore del Dipartimento di Neurologia e Terapie Sperimentali all’università La Sapienza – è importante per questo fare una diagnosi precoce e rivolgersi ad un centro specializzato”.