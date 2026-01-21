Sclerosi multipla: la scoperta che potrebbe cambiare la terapia

La sclerosi multipla è una malattia infiammatoria cronica del sistema nervoso centrale in cui il sistema immunitario attacca erroneamente la mielina, la sostanza che riveste e isola le fibre nervose dei neuroni, compromettendo progressivamente la comunicazione tra cervello e resto del corpo. Tutti i pazienti che sviluppano la malattia hanno avuto in passato un’infezione da EBV, il virus di Epstein-Barr, ma come questo virus possa innescare una patologia autoimmune grave come la sclerosi multipla è rimasto a lungo un mistero.

Uno studio del Karolinska Institutet ha scoperto che durante la risposta immunitaria contro il virus, alcuni linfociti T possono attaccare anche una proteina del cervello, attraverso un processo di mimetismo molecolare, contribuendo al danno neurologico tipico della malattia. I ricercatori hanno scoperto che alcuni linfociti T attivati per riconoscere una proteina del virus EBV reagiscono anche contro una proteina del cervello umano, l’Anoctamin-2. Il sistema immunitario confonde quindi una proteina cerebrale con quella virale e avvia un attacco contro il tessuto nervoso.

La scoperta ha implicazioni rilevanti anche sul piano terapeutico, in quanto potrebbe aprire la strada a strategie più mirate, come ad esempio vaccini e antivirali contro l’EBV. Un altro studio, condotto dall’University College London, ha individuato due nuovi sottotipi biologici della malattia utilizzando modelli di intelligenza artificiale per integrare risultati di esami del sangue e scansioni cerebrali. I due sottotipi sono caratterizzati da livelli diversi della proteina neurofilamento a catena leggera e da differenti patterns di danno cerebrale, e potrebbero permettere di identificare precocemente le forme più aggressive della malattia e di intervenire tempestivamente con trattamenti più mirati e personalizzati.