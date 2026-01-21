8.9 C
Roma
mercoledì – 21 Gennaio 2026
Salute

Sclerosi multipla: la scoperta che potrebbe cambiare la terapia

Da stranotizie
Sclerosi multipla: la scoperta che potrebbe cambiare la terapia

La sclerosi multipla è una malattia infiammatoria cronica del sistema nervoso centrale in cui il sistema immunitario attacca erroneamente la mielina, la sostanza che riveste e isola le fibre nervose dei neuroni, compromettendo progressivamente la comunicazione tra cervello e resto del corpo. Tutti i pazienti che sviluppano la malattia hanno avuto in passato un’infezione da EBV, il virus di Epstein-Barr, ma come questo virus possa innescare una patologia autoimmune grave come la sclerosi multipla è rimasto a lungo un mistero.

Uno studio del Karolinska Institutet ha scoperto che durante la risposta immunitaria contro il virus, alcuni linfociti T possono attaccare anche una proteina del cervello, attraverso un processo di mimetismo molecolare, contribuendo al danno neurologico tipico della malattia. I ricercatori hanno scoperto che alcuni linfociti T attivati per riconoscere una proteina del virus EBV reagiscono anche contro una proteina del cervello umano, l’Anoctamin-2. Il sistema immunitario confonde quindi una proteina cerebrale con quella virale e avvia un attacco contro il tessuto nervoso.

La scoperta ha implicazioni rilevanti anche sul piano terapeutico, in quanto potrebbe aprire la strada a strategie più mirate, come ad esempio vaccini e antivirali contro l’EBV. Un altro studio, condotto dall’University College London, ha individuato due nuovi sottotipi biologici della malattia utilizzando modelli di intelligenza artificiale per integrare risultati di esami del sangue e scansioni cerebrali. I due sottotipi sono caratterizzati da livelli diversi della proteina neurofilamento a catena leggera e da differenti patterns di danno cerebrale, e potrebbero permettere di identificare precocemente le forme più aggressive della malattia e di intervenire tempestivamente con trattamenti più mirati e personalizzati.

Articolo precedente
Caro Carosello omaggia la TV italiana
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.