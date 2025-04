Sclerosi multipla e virus di Epstein-Barr: prevenzione con vaccini specifici

La scoperta di un legame causale tra il virus di Epstein-Barr (EBV) e la sclerosi multipla (SM) offre nuove opportunità per la prevenzione e la cura di questa malattia. Il virus infetta oltre il 90% della popolazione adulta, rendendo complessa una vaccinazione di massa. Uno studio dell’Università Sapienza ha rivelato che alcune varianti dell’EBV interagiscono con geni predisponenti alla SM, aumentando il rischio di sviluppare la malattia. Questo apre la strada a un possibile vaccino selettivo per individui con varianti ad alto rischio, minimizzando le resistenze alla vaccinazione, come evidenziato da Marco Salvetti.

La SM è una seria emergenza sanitaria in Italia, con oltre 140.000 affetti e una prevalenza di circa 227 casi ogni 100.000 abitanti. Colpisce principalmente le donne e si manifesta tipicamente tra i 20 e i 40 anni. Sebbene esistano farmaci efficaci, il recupero dopo le ricadute tende a diventare meno completo, portando a disabilità progressiva nel lungo periodo.

Declinando sull’importanza della ricerca eziologica, Giuseppe Matarese sottolinea come comprendere le cause della malattia possa sfociare in terapie future. Interessante è il dato che solo una piccola percentuale di persone infettate da EBV sviluppa la SM, suggerendo che studi mirati possano condurre a vaccini personalizzati contro l’EBV. Paola Zaratin, direttore Ricerca Scientifica AISM-FISM, evidenzia che tali scoperte sono fondamentali per la prevenzione primaria della SM, rendendo la ricerca in questo campo cruciale.