Sclerosi Multipla e alimentazione: un legame da esplorare

La Sclerosi Multipla (SM) è una malattia del sistema nervoso centrale che causa disabilità, soprattutto nei giovani. Nonostante l’assenza di una cura definitiva, la ricerca ha evidenziato l’importanza dell’alimentazione nel migliorare la qualità di vita dei pazienti. Secondo Pietro Annovazzi, esperto del Centro Sclerosi Multipla di Gallarate, non esiste una “dieta miracolosa”, ma un’alimentazione sana può influenzare positivamente la malattia.

La SM è legata a infiammazioni del cervello, del nervo ottico e del midollo spinale. L’infiammazione intestinale potrebbe riflettersi in un’infiammazione cerebrale, attraverso quello che viene definito asse intestino-cervello. Alcuni alimenti hanno la capacità di ridurre tale infiammazione, mentre altri possono aggravare la situazione. La salute della flora batterica intestinale è cruciale, in quanto un’alimentazione equilibrata aiuta a favorire batteri “buoni”, contribuendo così a diminuire l’infiammazione.

Alimenti ricchi di antiossidanti sono fondamentali per proteggere le cellule dai danni provocati dai radicali liberi, responsabili di un danno progressivo e cronico. Seguendo alcuni principi generali, è possibile scegliere cibi utili per il benessere di chi vive con la SM. La dieta mediterranea, ad esempio, è ricca di frutta, verdura, legumi e pesce, risultando benefica per i pazienti. Gli acidi grassi omega-3, presenti nel pesce grasso come il salmone, aiutano a ridurre l’infiammazione. Altri alimenti raccomandati includono frutta e verdura dai colori vivaci e cereali integrali, essenziali per la salute intestinale.

D’altro canto, è preferibile evitare alimenti processati, che aumentano l’infiammazione, alcolici e cibi che scatenano intolleranze. Sebbene siano emersi regimi dietetici restrittivi per contrastare i meccanismi patologici della SM, non ci sono evidenze sufficienti a favore di queste diete.

Negli ultimi anni, la dieta chetogenica ha attirato l’attenzione per i suoi potenziali benefici sui sintomi della SM, come la fatica e la spasticità. Questo approccio nutrizionale prevede un’assunzione ridotta di carboidrati e un aumento di grassi e proteine. I corpi chetonici prodotti possono avere effetti antinfiammatori e neuroprotettivi. Tuttavia, la dieta chetogenica è molto restrittiva e può portare a carenze nutrizionali, rendendo essenziale la consulenza di un medico o dietologo prima di iniziarla.