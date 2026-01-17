Sclerosi multipla, causa individuata in Svizzera

L’origine della sclerosi multipla è stata a lungo un enigma per la medicina, ma oggi sappiamo che non è riconducibile a un unico colpevole. Secondo uno studio condotto dall’Università di Zurigo e pubblicato su Cell, la patologia emerge solo quando un’infezione virale estremamente diffusa, quella del virus di Epstein-Barr, incontra una specifica configurazione genetica nota come aplotipo HLA-DR15.

Il virus di Epstein-Barr è presente in oltre il 90% della popolazione mondiale, ma rimane innocuo nella maggior parte dei casi. Tuttavia, nelle persone che possiedono la variante HLA-DR15, il virus agisce come un catalizzatore biologico, innescando una reazione a catena che porta il sistema immunitario a perdere la propria capacità di distinguere tra “sé” e “altro”.

Il processo attraverso cui il corpo inizia ad attaccare se stesso è un sofisticato quanto tragico errore di identificazione. Il virus di Epstein-Barr altera il comportamento genetico delle cellule B infette, costringendole a sintetizzare frammenti di mielina. La molecola HLA-DR15 funge da “vassoio” che espone questi frammenti sulla superficie delle cellule, presentandoli ai linfociti T, che riconoscono erroneamente la mielina come un componente del virus e lanciano un attacco massiccio contro il sistema nervoso centrale.

La distruzione della guaina mielinica agisce come un cortocircuito sui cavi elettrici, rallentando o interrompendo la trasmissione dei segnali nervosi e dando origine a sintomi invalidanti. Identificare con precisione il punto di rottura del sistema immunitario permette di immaginare un futuro in cui la sclerosi multipla potrebbe essere prevenuta o trattata alla radice. Lo sviluppo di vaccini mirati contro il virus di Epstein-Barr diventa una priorità assoluta per la ricerca globale, poiché bloccare il virus all’origine significherebbe impedire l’innesco della malattia nei soggetti geneticamente vulnerabili.