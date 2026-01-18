Sclerosi multipla, causa e sintomi in Italia

La sclerosi multipla è una patologia che colpisce il sistema nervoso centrale e può causare una vasta gamma di sintomi in diverse parti del corpo, peggiorando la qualità della vita delle persone. Tra i sintomi più gravi ci sono la visione offuscata, problemi sensoriali come formicolii o intorpidimento della pelle, dolore agli organi e disturbi motori, provocati dalla debolezza e rigidità dei muscoli.

Nei casi più gravi, la sclerosi multipla può anche causare problemi cognitivi, attaccando i centri nervosi della memoria e dell’attenzione, e peggiorare l’umore. La sclerosi multipla è una delle malattie più studiate dagli scienziati, che hanno recentemente scoperto che il virus dell’Herpes di tipo 4 può innescare la risposta autoimmune che provoca la malattia.

Questa scoperta è stata pubblicata sulla rivista Cell e ha attirato l’attenzione della comunità scientifica. Il virus dell’Herpes di tipo 4, noto anche come virus di Epstein-Barr o virus EBV, diventa un fattore scatenante della sclerosi multipla solo in presenza di una particolare mutazione nel paziente, nota come aplotipo genetico HLA-DR15. Quando il paziente presenta cellule nervose con questa mutazione, il virus dell’Herpes fa sì che queste cellule producano proteine di superficie HLA-DR15 che attivano il sistema immunitario.

I globuli bianchi, non riconoscendo le cellule nervose come appartenenti allo stesso organismo, cominciano ad attaccare i nervi e il sistema nervoso, provocando danni al cervello e al midollo spinale. Questa scoperta è importante per gli scienziati, poiché permette di immaginare future strategie per contrastare l’azione del virus EBV.