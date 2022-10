Scivolone di Edoardo al GF Vip: “Quello che pensano tutti i gay”

Da quando è entrato nella casa del GF Vip Edoardo Donnamaria si è subito avvicinato ad Alberto De Pisis. Coccole, massaggi, scherzi, baci e anche una palpata, alla fine Alberto si è preso una cotta ed ha confessato il suo interesse per l’amico, che però ha reagito chiudendosi a riccio. Quando giovedì scorso Antonella Fiordelisi ha iniziato a flirtare con Antonino Spinalbese, Edoardo ha trovato nuovamente conforto nel rapporto con Alberto, con cui si è confidato e sfogato: “Fa a bambina, lei è una bimba. Vuole giocare? E allora giochiamo. Non è mica la donna della mia vita“. Adesso che ha chiarito con la Fiordelisi, Donnamaria ha fatto uno scivolone su Alberto e ‘i gay’.

Edoardo e lo scivolone sui ragazzi gay: “Loro pensano che tutti siano gay”.

Ieri sera il volto di Forum era abbarbicato ad Antonella e le ha detto di essere un po’ stanco della gelosia di De Pisis. Il ragazzo ha anche aggiunto che ‘tutti i gay pensano che anche gli altri siano omosessuali’: “Comunque Alberto non può essere così geloso di me. Io non gli ho fatto credere nulla. A me tanto, sempre, ogni volta che c’è un mio amico gay dice ‘e vabbè ma a te tanto, secondo me ti piace’. Tutti i gay pensano che so tutti gay. Ogni volta i gay pensano che gli altri in realtà sono tutti gay“.

Antonella ha fatto notare – giustamente – ad Edoardo che se qualcuno ha avuto dei dubbi su di lui forse un motivo ci sarà: “Qualcosa gli hai fatto credere! Tutti i gay pensano che sono tutti gay, ma in che senso? Anche io di te l’ho pensato che fossi gay. Non che fossi gay, ma che ti piacessero anche gli uomini. Perché dai troppe confidenze e quindi fai pensare altro. Come se io mi metto a baciare le donne nella casa. Lo posso fare da brilla al massimo“.

Qualcuno dica a Edoardo che è lui che si è dichiarato fluido, che ha mosso il piedino birichino su Alberto, che ha chiesto a De Pisis se fosse attratto da lui e lo avesse voluto ‘sc***re’ e che ha anche fatto una proposta molto particolare (qui il video). Nessuno sta dicendo che Donnamaria sia omofobo o che abbia problemi con le persone LGBTQ, ma di sicuro questo è stato uno scivolone