Sciopero Trenord in Lombardia

Dopo lo sciopero di sabato 10 gennaio, lunedì 12 sarà un’altra giornata con possibili disagi per i pendolari novaresi e del Vco, a causa dello sciopero del personale Trenord confermato dalle 3 del 12 alle 2 del 13 gennaio.

L’agitazione sindacale indetta da Orsa Ferrovie potrà avere ripercussione sulla circolazione dei treni regionali, suburbani, comprese le tratte Domodossola-Milano, Novara-Saronno-Milano e l’S6 Novara-Milano-Treviglio, a lunga percorrenza e sui collegamenti aeroportuali Malpensa Express e S50 Malpensa Aeroporto-Bellinzona.

Per tutta la giornata le corse potranno quindi subire variazioni e cancellazioni. Dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21 saranno in vigore le fasce orarie di garanzia durante le quali viaggeranno i treni indicati negli elenchi dei servizi garantiti disponibili su trenord.it. Tutte le altre corse previste da orario non potranno essere garantite.