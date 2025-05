Sciopero Trenitalia e Italo cancellato: messa Papa Leone XIV

Sabato 17 maggio non si svolgerà lo sciopero nazionale dei treni di Trenitalia e Italo, inizialmente previsto. La mobilitazione, indetta dal sindacato Usb, è stata rinviata al 23 maggio su richiesta del Garante sugli scioperi. Il rinvio si deve alla concomitanza con la messa di intronizzazione di Papa Leone XIV, in programma per domenica 18 maggio, alla quale parteciperanno circa 250.000 fedeli.

Il sindacato Usb, insieme ad altre organizzazioni, ha accolto l’appello per il rinvio, ritenendo importante evitare disagi in un fine settimana caratterizzato da un evento di così rilevanza. La decisione è vista anche come un gesto di responsabilità, in considerazione delle trattative in corso sul rinnovo contrattuale per i lavoratori del settore ferroviario.

Lo sciopero, ora fissato per venerdì 23 maggio, avrà una durata di 23 ore, dalle 01:00 alle 23:59. Riguarderà tutti i treni, incluse le linee regionali e quelle ad alta velocità, con il rischio di ritardi e cancellazioni.

L’appello dei sindacati per il rinvio è stato motivato dalla necessità di non compromettere un evento di grande importanza, con l’obiettivo di mantenere un dialogo costruttivo sul rinnovo contrattuale, evitando critiche o interventi da parte delle autorità competenti.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.virgilio.it