Sciopero Trenitalia 7 e 8 marzo: Treni Garantiti e Guida al Rimborso per Ritardi e Cancellazioni

Un altro sciopero dei treni è previsto dalle 21 di venerdì 7 marzo alle 21 di sabato 8 marzo, con possibili cancellazioni e ritardi nei servizi ferroviari del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord. Per i treni a lunga percorrenza sono previsti servizi minimi, ma l’Italia potrebbe affrontare significativi disagi. I passeggeri possono già avviare le richieste di rimborso.

L’elenco dei treni garantiti è consultabile sui siti ufficiali. Nel trasporto regionale, i servizi essenziali sono assicurati durante le ore di maggiore affluenza dei giorni feriali: dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 18:00 alle 21:00. I viaggiatori sono invitati a controllare le informazioni specifiche sui treni a lunga percorrenza. I treni attivi al momento dell’inizio dello sciopero raggiungeranno la destinazione finale, purché sia raggiungibile entro un’ora dall’inizio dello sciopero.

Per coloro che intendono rinunciare al viaggio, il rimborso è disponibile fino all’orario di partenza per Intercity e Frecce e fino alle 24 del giorno prima dello sciopero per i treni regionali. Esiste anche la possibilità di riprogrammare il viaggio in base alla disponibilità.

I passeggeri possono ottenere aggiornamenti in tempo reale attraverso le app e i siti di Trenitalia, Trenord e Trenitalia Tper, o contattando il numero verde 800 89 20 21. Inoltre, sono disponibili le biglietterie e il personale di assistenza clienti per informazioni e supporto.