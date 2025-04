Sciopero Trenitalia 11-12 Aprile 2025: Orari e Treni Garantiti

Lo sciopero di Trenitalia dell’11 e 12 aprile 2025 coinvolgerà il personale delle Direzioni Regionali di Piemonte e Valle d’Aosta, iniziando alle 3 del mattino di venerdì e concludendosi alle 2 del sabato. Sono previste due fasce di garanzia per i treni: dalle 6 alle 9 di mattina e dalle 18 alle 21 di sera. Durante questo periodo, il servizio ferroviario potrà subire cancellazioni e variazioni, in particolare per i treni regionali. Tuttavia, i treni a Lunga Percorrenza non saranno interessati dallo sciopero.

L’agitazione è stata indetta da diverse sigle sindacali, tra cui USB Lavoro Privato, SI Cobas, e Orsa Ferrovie, e coinvolgerà anche il trasporto merci e potenzialmente il servizio locale in altre regioni. Inoltre, l’11 aprile si svolgerà una mobilitazione generale che interesserà il settore pubblico e privato per l’intera giornata.

Nonostante l’agitazione, Ferrovie dello Stato ha comunicato che non ci sarà uno sciopero nazionale che impatterà la circolazione ferroviaria. Pertanto, la circolazione dei treni è prevista regolare in quei giorni. Tuttavia, i passeggeri sono avvisati che potrebbero verificarsi disagi anche prima dell’inizio e dopo la conclusione dello sciopero.

Trenitalia ha chiarito la situazione per garantire trasparenza agli utenti e minimizzare inconvenienti. I viaggiatori sono consigliati di controllare gli orari e eventuali aggiornamenti prima di mettersi in viaggio durante il periodo dello sciopero.