Sciopero treni oggi 9 dicembre 2024, orari e chi si ferma: quali sono garantiti

Sciopero dei treni lunedì 9 dicembre 2024 coinvolge il personale di Trenitalia e Trenitalia Tper dell’Emilia-Romagna dalle 9 alle 16:59. Secondo quanto riportato sul sito di Trenitalia, la mobilitazione potrebbe causare modifiche al servizio anche prima e dopo il periodo di sciopero, con possibili variazioni nelle regioni limitrofe. I passeggeri che desiderano annullare il viaggio possono richiedere il rimborso a partire dalla dichiarazione di sciopero: fino all’ora di partenza del treno prenotato per i treni Intercity e Frecce e fino alle ore 24:00 del giorno precedente per i treni Regionali. In alternativa, possono riprogrammare il viaggio a condizioni simili, secondo disponibilità.

Negli ultimi giorni si è verificata un’aggressione a un capotreno su un treno regionale in viaggio da Milano a Bologna, evidenziando una situazione di tensione nel servizio ferroviario. Nonostante ciò, Trenitalia garantisce servizi minimi di trasporto durante le giornate di sciopero. I treni in viaggio all’inizio dello sciopero arriveranno a destinazione finale se questa è raggiungibile entro un’ora dall’inizio dell’agitazione; altrimenti, potrebbero fermarsi in stazioni precedenti.

In caso di sciopero, Trenitalia assicura treni a lunga percorrenza come indicato in una tabella specifica. Nel trasporto regionale sono previsti servizi essenziali nelle fasce orarie di maggiore affluenza, ovvero dalle 06:00 alle 09:00 e dalle 18:00 alle 21:00 nei giorni feriali. Gli utenti possono consultare la lista dei treni garantiti nella regione sul sito ufficiale di Trenitalia.