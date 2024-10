Sciopero treni oggi 12 ottobre 2024, fermo fino a domani: orari, treni garantiti

Oggi, sabato 12 ottobre, si svolgerà uno sciopero nazionale dei treni, proclamato da sigle sindacali autonome, che durerà 24 ore, dalle 21 di stasera fino alle 21 di domani, domenica 13 ottobre. Questo sciopero riguarderà il personale del Gruppo FS Italiane e avrà un impatto significativo sulla circolazione ferroviaria, con possibili cancellazioni sia totali che parziali di treni Freccia, Intercity e regionali.

Il Gruppo FS ha avvisato gli utenti che gli effetti dello sciopero, in termini di cancellazioni e ritardi, potrebbero manifestarsi anche prima dell’inizio ufficiale della protesta e continuare oltre il termine previsto. Pertanto, Trenitalia esorta i viaggiatori a informarsi sulle condizioni del servizio prima di recarsi in stazione e, se possibile, a riprogrammare i propri viaggi. Le informazioni relative ai collegamenti e ai servizi disponibili sono accessibili tramite l’App di Trenitalia, il sito web ufficiale, i canali social e il numero verde 800 89 20 21, oltre che attraverso le biglietterie e gli uffici assistenza nelle stazioni.

Nonostante lo sciopero, Trenitalia garantirà servizi minimi di trasporto, come concordato con le organizzazioni sindacali e approvato dalla Commissione di Garanzia secondo la Legge 146/1990. I treni già in viaggio all’inizio dello sciopero proseguiranno verso la loro destinazione finale se raggiungibile entro un’ora dall’inizio dell’agitazione. Dopo questo periodo, i treni potrebbero fermarsi in stazioni precedenti.

Per i viaggiatori che decidono di rinunciare al viaggio, è possibile richiedere un rimborso. Le modalità variano: per i treni Intercity e Freccia, le richieste possono essere effettuate fino all’ora di partenza programmata, mentre per i treni regionali fino alle 24:00 del giorno precedente allo sciopero. In alternativa, i passeggeri possono riprogrammare il loro viaggio con condizioni di trasporto simili, a seconda della disponibilità.

In sintesi, si consiglia ai viaggiatori di pianificare attentamente i propri spostamenti in vista dello sciopero e di sfruttare i canali ufficiali di informazione per gestire al meglio i propri itinerari.