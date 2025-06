Sciopero Treni 3 Giugno: Cosa Sapere e Fasce Garantite

Il 3 giugno 2025 è previsto uno sciopero dei treni che coinvolgerà il personale di RFI dedicato alla manutenzione delle infrastrutture ferroviarie. La protesta inizierà a mezzanotte e durerà fino alle 23 dello stesso giorno, interessando l’intero territorio nazionale. Le fasce orarie garantite per il servizio rimangono dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21, escludendo i macchinisti e il personale di bordo. Tuttavia, l’assenza di addetti e tecnici alla manutenzione potrebbe causare significativi disagi ai viaggiatori, specialmente in caso di guasti.

Il motivo dello sciopero è stato annunciato dall’Assemblea Nazionale dei Lavoratori della Manutenzione Infrastruttura RFI e dal sindacato COBAS Lavoro Privato. Tra le principali rivendicazioni ci sono la sicurezza sul lavoro, la carenza di personale, le condizioni operative e la richiesta di riconoscimento di diritti contrattuali nel settore. Anche se questo è il primo sciopero in programma per il mese di giugno, non è l’unico, poiché si prevedono ulteriori proteste, comprese quelle aeree, nel corso delle prossime settimane.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.virgilio.it