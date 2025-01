Sciopero treni 26 gennaio 2025, quando finisce lo stop: orari e treni garantiti

Continua oggi, domenica 26 gennaio, lo sciopero dei treni indetto a livello nazionale da alcune sigle sindacali autonome del Gruppo Fs, della durata di 24 ore e che terminerà alle 21.00. Trenitalia avverte che le cancellazioni e i ritardi potrebbero proseguire oltre la fine dell’agitazione, con il rischio di cancellazioni totali o parziali dei treni Freccia, Intercity e regionali.

Nonostante lo sciopero, alcuni treni saranno garantiti da Trenitalia, come avviene durante le festività e le domeniche. L’elenco dei treni garantiti è disponibile su un apposito link. Trenitalia invita i passeggeri a verificare le informazioni prima di recarsi in stazione e, se possibile, a riprogrammare il viaggio, data la potenziale incidenza sul servizio. Le informazioni riguardanti collegamenti e servizi attivi possono essere consultate tramite l’App di Trenitalia, la sezione Infomobilità del sito trenitalia.com, sui canali social e web del Gruppo Fs, e contattando il numero verde gratuito 800892021. Inoltre, i passeggeri possono ottenere informazioni presso le biglietterie e gli uffici assistenza nelle stazioni, nonché attraverso i punti di vendita self-service e le agenzie di viaggio convenzionate.

Trenitalia comunica che i passeggeri che desiderano annullare il viaggio possono richiedere un rimborso dalla proclamazione dello sciopero fino all’ora di partenza del treno prenotato per treni Intercity e Frecce. In alternativa, hanno la possibilità di riprogrammare il viaggio in condizioni simili a quelle precedenti, non appena sarà possibile, in base alla disponibilità dei posti.