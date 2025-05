Sciopero Treni 23 Maggio 2025: Stop Trenitalia e Italo

Il 23 maggio 2025, l’Italia affronta uno sciopero dei treni che coinvolge Trenitalia e Italo, con proteste anche da parte di Trenord e altri operatori. La mobilitazione, programmata dalle 1:00 alle 23:59, è stata indetta per vari motivi, tra cui carenza di personale, insicurezza lavorativa, sistemi di premiazione iniqui e assenza di dialogo tra aziende e istituzioni.

Nonostante lo sciopero, Trenitalia garantirà servizi essenziali tra le 6:00 e le 9:00 e tra le 18:00 e le 21:00. Per chi desidera richiedere un rimborso, è possibile farlo fino all’orario di partenza per i treni Intercity e Frecce, mentre per i treni Regionali la richiesta deve essere effettuata entro le 24 ore precedenti.

Italo ha comunicato la disponibilità di alcuni treni e offre rimborsi per cancellazioni o ritardi superiori ai 60 minuti. In caso di ritardo, è previsto un indennizzo automatico per i passeggeri.

Trenord seguirà un analogo schema di garanzia, con treni operativi nelle stesse fasce orarie. Anche in questo caso, rimborso integrale è previsto in caso di soppressione o ritardi significativi.

A Napoli, in occasione della sfida calcistica tra Napoli e Cagliari, il prefetto ha disposto treni metropolitani straordinari per facilitare il flusso di persone, nel tentativo di garantire ordine e sicurezza pubblica.

