Sciopero treni 23 maggio 2025: rimborso Trenitalia e Italo

Un nuovo sciopero dei treni è stato convocato per venerdì 23 maggio 2025, riguardando il personale di Trenitalia, Italo e Trenord. La mobilitazione si svolgerà dalle 1:00 fino alle 23:59, con possibili modifiche al servizio anche prima e dopo. Inizialmente programmato per il 17 maggio, era stato revocato su richiesta della Commissione di garanzia, per evitare disagi in occasione della messa di Papa Leone XIV.

Trenitalia garantirà i servizi essenziali dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 18:00 alle 21:00, mentre l’elenco dei treni è consultabile online. I passeggeri possono richiedere un rimborso fino all’orario di partenza del treno per gli Intercity e le Frecce, o entro le 24:00 del giorno precedente per i treni Regionali.

Italo non ha ancora pubblicato la lista dei treni garantiti, ma promette di rimborsare i biglietti in caso di cancellazione o ritardi superiori ai 60 minuti. Gli indennizzi per ritardi sono previsti in base alla gravità, mentre i passeggeri possono proseguire il viaggio utilizzando servizi sostitutivi.

Anche Trenord applicherà fasce di garanzia simili e prevede rimborsi per soppressione del treno, ritardi importanti e altre circostanze di servizio. Maggiori dettagli su rimborsi e treni garantiti sono disponibili sui rispettivi siti ufficiali delle compagnie.

