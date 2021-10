Lunedì di sciopero per l’intero settore dei trasporti a causa della protesta dei Cobas e di altre sigle sindacali di base. L’agitazione riguarda il settore aereo per l’intera giornata, i treni regionali dalle 21 di ieri alle 21 di stasera e gli autobus per l’intera giornata con alcune fasce orarie garantite. Per quanto riguarda gli aerei l’Enac ha pubblicato l’elenco dei voli garantiti durante lo sciopero che per la Sicilia sono quelli da e per Lampedusa e fra Linate e Comiso e fra Pisa e Comiso oltre ai Palermo-Firenze e Palermo-Napoli. Regolari quelli in fascia garantita dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21.

Per i treni sono regolari Frecce e InterCity, limitati disagi per i regionali con fascia di garanzia fra le 6 e le 9 e fra le 18 e le 21. Lo sciopero è proclamato dalle maggiori organizzazioni sindacali di base: Confederazione Cobas, Cub, Sgb, Si Cobas, Slai Cobas, Usb e Usi Cit. A Palermo, i lavoratori dell’Amat, incrociano le braccia dalle 8.30 alle 17.30 con rientro in deposito di bus e tram; mentre gli addetti agli impianti fissi, i meccanici dell’officina, gli amministrativi e il restante personale sciopera per l’intero turno. Manifestazione a piazza Politeama, durante la mattinata. Lo sciopero è stato deciso a livello nazionale per protestare “contro le politiche del governo Draghi” e “l’utilizzo capitalistico della pandemia per promuovere piani di ristrutturazione già da tempo auspicati dalle governance dell’Ue e dal Fondo monetario internazionale”. I sindacati di base manifestano “contro lo sblocco dei licenziamenti” e “l’introduzione del Green Pass, che scarica i costi della sicurezza sui lavoratori che scelgono di non vaccinarsi”. Limitati al momento i disagi sul servizio urbano dell’Amat visto che non aderiscono alla protesta le altre sigle sindacali a iniziare da Cgil, Cisl e Uil.