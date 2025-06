Sciopero trasporti 20 giugno 2025: disagi in arrivo!

Il 20 giugno 2025 è stato indetto uno sciopero nazionale che coinvolgerà vari settori dei trasporti, tra cui treni, bus, metro e aerei. L’agitazione avrà inizio alle 21:00 del 19 giugno e terminerà alle 21:00 del 20 giugno. I servizi minimi saranno garantiti solo in specifiche fasce orarie.

Per quanto riguarda il servizio ferroviario, il Gruppo FS Italiane, ad eccezione di alcune aree, potrebbe subire cancellazioni e variazioni. Trenitalia garantirà solo servizi minimi tra le 6:00 e le 9:00 e tra le 18:00 e le 21:00. I treni già in viaggio al momento dell’inizio dello sciopero raggiungeranno la destinazione finale se possibile entro un’ora dall’inizio dell’agitazione.

Anche Italo parteciperà allo sciopero, con i passeggeri che sono invitati a controllare il sito ufficiale per eventuali modifiche ai servizi. A Bologna e Ferrara, il personale Tper garantirà solo alcune corse di autobus e filobus nelle fasce orarie indicate.

Il settore aereo sarà anch’esso colpito, con voli garantiti solo nelle fasce ore 7:00-10:00 e 18:00-21:00. Le compagnie aeree offriranno possibilità di rimborso o riprogrammazione dei voli cancellati.

In diverse città italiane, come Roma e Milano, bus, tram e metro potrebbero garantire solo un servizio ridotto. A Roma, Atac e Cotral assicureranno il servizio solo all’inizio della giornata e nella fascia pomeridiana. Milano non ha confermato ufficialmente l’adesione, ma si prevede che ci siano disagi.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.fiscal-focus.it