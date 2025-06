Sciopero Trasporti 19-20 Giugno 2025: Tutti i Dettagli

Il 19 e 20 giugno 2025 è previsto uno sciopero nazionale che porterà a disagi significativi nel settore dei trasporti. L’agitazione coinvolgerà il personale di Gruppo FS Italiane, Trenitalia Tper, Italo e operatori del trasporto pubblico locale, oltre al settore aereo. Lo sciopero inizierà alle 21:00 di giovedì 19 giugno e terminerà alle 21:00 di venerdì 20 giugno.

Per quanto riguarda Trenitalia, l’eccezione riguarda il personale mobile in Piemonte, Valle d’Aosta e la Sala Circolazione RFI in Sardegna. Sono previste cancellazioni e variazioni dei treni, con servizio minimo garantito solo nelle fasce orarie 6:00-9:00 e 18:00-21:00. I treni in viaggio potranno arrivare a destinazione solo se questo avviene entro un’ora dall’inizio dello sciopero.

Italo partecipa allo sciopero e i passeggeri sono invitati a verificare sul sito ufficiale le corse disponibili. Anche i servizi di Tper a Bologna e Ferrara subiranno interruzioni; non ci saranno corse dalle 8:30 alle 16:30 e dalle 19:30 fino alla chiusura. Durante la mattina e la sera soltanto alcune corse saranno garantite.

In molte città, come Roma e Milano, bus, tram e metro potrebbero essere a rischio. A Roma, il servizio sarà disponibile solo all’inizio e nella fascia 17:00-20:00. Infine, nel settore aereo, i voli saranno garantiti solo nelle fasce orarie 7:00-10:00 e 18:00-21:00, con possibilità di rimborso o riprogrammazione in caso di cancellazione.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.fiscal-focus.it