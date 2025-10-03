Sciopero nazionale per Gaza: solidarietà e mobilitazione in Italia

Oggi si svolge uno sciopero nazionale per sostenere la Flotilla e la popolazione di Gaza. La mobilitazione è stata indetta da Cgil e Usb e coinvolge tutti i settori, sia pubblici che privati, compresi i trasporti.

I lavoratori sono chiamati a fermarsi per esprimere solidarietà verso i cittadini di Gaza, che continuano a vivere in una situazione di crisi. Le organizzazioni sindacali sperano che questa azione possa attirare l’attenzione delle istituzioni e dell’opinione pubblica sulla grave situazione attuale.

Con la partecipazione di diverse categorie lavorative, lo sciopero mira a mostrare un fronte unito a favore di una soluzione pacifica e giusta per la popolazione colpita. Anche i trasporti, che sono un settore cruciale per la mobilità delle persone e delle merci, sono coinvolti in questa protesta.

L’iniziativa si inserisce in un contesto di crescente richiesta di intervento e supporto internazionale per Gaza, evidenziando la necessità di una risposta collettiva alle problematiche umanitarie in corso. I sindacati promettono di continuare a portare avanti questa battaglia fino a quando non verranno ricevute risposte concrete.

Lo sciopero, quindi, non è solo una fermata lavorativa, ma una richiesta di giustizia e dignità per coloro che stanno soffrendo. La mobilitazione è un appello a non dimenticare le difficoltà che molti cittadini stanno affrontando.