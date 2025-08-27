Sciopero nazionale in Lombardia paralizza il trasporto ferroviario

Settembre inizia con difficoltà per i pendolari e viaggiatori della Lombardia. Un sciopero nazionale di 21 ore, indetto dal Sindacato generale di base, colpirà il sistema ferroviario nazionale dalle 21.00 di giovedì fino alle 18.00 di venerdì.

Lo sciopero coinvolgerà il personale di bordo e di macchina del Gruppo Ferrovie dello Stato, bloccando gran parte della rete nazionale, comprese l’Alta Velocità e i collegamenti regionali. Anche se non ci sono conferme ufficiali, è probabile che vi partecipino anche lavoratori di Trenord e Trenitalia.

Il servizio di trasporto pubblico locale di Milano, gestito da Atm, non sarà interessato dallo sciopero, garantendo così la mobilità urbana. Tuttavia, le principali stazioni come Milano Centrale potrebbero subire disagi significativi.

Per i viaggiatori e pendolari, si consiglia di controllare gli aggiornamenti sui siti ufficiali di Trenitalia, Italo e Trenord. Attivare le notifiche delle app ufficiali può aiutare a ricevere informazioni in tempo reale.

È utile pianificare alternative come autobus extraurbani, car sharing o carpooling. Inoltre, si può considerare di rimandare viaggi non urgenti o di modificare gli orari di partenza.

I pendolari potrebbero anche valutare lo smart working per venerdì o concordare orari flessibili con i datori di lavoro. Chi deve comunque spostarsi dovrebbe partire con largo anticipo utilizzando mezzi alternativi.

Infine, è importante conservare i biglietti, poiché in caso di cancellazioni si ha diritto al rimborso integrale o alla riprotezione su corse successive senza costi aggiuntivi.