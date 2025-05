Sciopero Lidl del 24 maggio: lavoratori in protesta per salari e diritti

Il 24 maggio si è svolto uno sciopero nazionale dei lavoratori dei supermercati Lidl, organizzato dai sindacati Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs. La partecipazione è stata elevata, con almeno l’80% dei dipendenti che ha aderito, arrivando in alcuni punti vendita al 100% di astensioni. Molti negozi hanno chiuso completamente, mentre altri sono rimasti aperti con la presenza minima di pochi responsabili.

La protesta ha coinvolto anche lavoratori a contratto, i quali hanno espresso il loro dissenso per le attuali condizioni lavorative. Il principale tema di contestazione riguarda il salario integrativo aziendale. Le trattative tra Lidl e i sindacati sono ferme, dopo che l’azienda non ha accolto le richieste di aumento salariale e miglioramento dell’organizzazione del lavoro.

I sindacati hanno fatto notare che Lidl non ha investito le risorse necessarie per supportare i collaboratori, nonostante negli ultimi cinque anni l’azienda abbia registrato oltre 1,3 miliardi di euro di profitto ante imposte in Italia. Di fronte a questi dati, i sindacati chiedono un ritorno al tavolo delle trattative per trovare un accordo equo per i dipendenti.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.virgilio.it