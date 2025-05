Sciopero La7: Giornalisti contro Cairo e Mentana, perché?

I giornalisti di La7 hanno indetto uno sciopero di tre giorni in segno di protesta contro le condizioni lavorative insoddisfacenti. La decisione è stata presa all’unanimità dall’assemblea della redazione, che ha evidenziato problemi come stipendi bassi per i neoassunti e precari, carriere ferme e assenza di un piano di sviluppo, nonostante i buoni risultati di ascolto.

Nel comunicato dell’Associazione Stampa Romana si sottolinea l’instabilità lavorativa, in contrasto con i solidi dati di bilancio e l’aumento dell’audience, trainato dai programmi informativi e dai Tg della rete. Lo sciopero mira a ottenere riconoscimenti concreti per l’impegno dei giornalisti, come l’adeguamento degli stipendi e l’inserimento di un piano di stabilizzazione per i collaboratori precari.

In aprile 2025, La7 ha raggiunto il suo record storico di ascolti, con uno share del 6,6% in prime time, pari a 1,3 milioni di spettatori. Questo successo è attribuito a trasmissioni di spicco come “Otto e mezzo”, “di Martedì”, “Piazzapulita” e “Propaganda Live”, oltre al Tg diretto da Enrico Mentana. Nonostante la crescita dell’audience, i giornalisti sostengono che le loro rivendicazioni, legate al miglioramento delle condizioni di lavoro, devono essere affrontate dall’azienda.

Fonte: www.virgilio.it