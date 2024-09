Sciopero, Industria Italiana Autobus: domani tavolo al Mimit

– Domani, martedì 3 settembre, alle ore 15, si svolgerà al Ministero delle Imprese e del Made in Italy Mimit un incontro cruciale riguardante Industria Italiana Autobus IIA. In questa occasione, la nuova proprietà, Seri Industrial del Gruppo Civitillo, presenterà il piano industriale per il rilancio degli stabilimenti di Flumeri Avellino e Bologna. L’incontro vedrà la partecipazione delle parti sociali, delle rappresentanze regionali e delle autorità politiche locali.

Per sostenere la vertenza, i lavoratori degli stabilimenti di Bologna e Flumeri hanno indetto unitariamente 8 ore di sciopero. La protesta è stata decisa dai sindacati Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm, Fismic e Ugl metalmeccanici. Inoltre, a partire dalle 14.30, è previsto un presidio davanti alla sede del Mimit per dare ulteriore visibilità alla loro richiesta di attenzione e supporto.