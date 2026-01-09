11.3 C
Roma
venerdì – 9 Gennaio 2026
Attualità

Sciopero in Italia: stop trasporti e scuola

Da stranotizie
Sciopero in Italia: stop trasporti e scuola

Sono previsti scioperi nel settore dei trasporti e nella scuola. Il 9 gennaio si fermeranno i trasporti aerei a causa degli scioperi nazionali dei lavoratori di Vueling Airlines, Easyjet e Assohandlers. Dalle 21 del 9 alle 21 del 10 gennaio, è previsto uno sciopero del personale del Gruppo FS e Trenitalia, che potrebbe causare disagi per i passeggeri.

Il 10 gennaio, RFI – Rete Ferroviaria Italiana incrocerà le braccia. Il 12 e il 13 gennaio è previsto lo sciopero nazionale dei lavoratori del ministero dell’Istruzione e del Merito, che potrebbe non garantire il regolare svolgimento dell’attività didattica.

Inoltre, ci sono state alcune mobilitazioni a livello locale, come lo sciopero nel settore aereo a Venezia e Treviso, e nel trasporto pubblico locale a Bolzano, Napoli e in Abruzzo. consigliabile informarsi prima di recarsi in stazione o di utilizzare i servizi di trasporto per essere aggiornati sulle eventuali modifiche.

Articolo precedente
Simba La Rue: Potenza Hip-Hop
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.