Sciopero in Italia: stop trasporti e scuola

Sono previsti scioperi nel settore dei trasporti e nella scuola. Il 9 gennaio si fermeranno i trasporti aerei a causa degli scioperi nazionali dei lavoratori di Vueling Airlines, Easyjet e Assohandlers. Dalle 21 del 9 alle 21 del 10 gennaio, è previsto uno sciopero del personale del Gruppo FS e Trenitalia, che potrebbe causare disagi per i passeggeri.

Il 10 gennaio, RFI – Rete Ferroviaria Italiana incrocerà le braccia. Il 12 e il 13 gennaio è previsto lo sciopero nazionale dei lavoratori del ministero dell’Istruzione e del Merito, che potrebbe non garantire il regolare svolgimento dell’attività didattica.

Inoltre, ci sono state alcune mobilitazioni a livello locale, come lo sciopero nel settore aereo a Venezia e Treviso, e nel trasporto pubblico locale a Bolzano, Napoli e in Abruzzo. consigliabile informarsi prima di recarsi in stazione o di utilizzare i servizi di trasporto per essere aggiornati sulle eventuali modifiche.