Sciopero in Italia: fermi treni e aerei

Il 28 novembre sarà una giornata di scioperi in tutta Italia, con interi settori fermi. Dai treni agli aerei, fino alla scuola e alla stampa, le manifestazioni organizzate dall’Usb in diverse città italiane sono contro la manovra di Bilancio, mentre i giornalisti scioperano contro il mancato rinnovo del contratto.

Sul fronte dei trasporti, saranno fermi treni e aerei. Per il gruppo Fs, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord lo stop va dalle 21 di giovedì 27 novembre fino 21 di venerdì 28 novembre, con possibili cancellazioni o variazioni. Il personale di Italo aderisce anche alla protesta.

Nel trasporto aereo, restano le tutele previste dalla legge, che Enac ha riassunto in una nota informativa. Sono garantiti tutti i voli schedulati in partenza nelle fasce orarie 7-10 e 18-21, tutti i voli charter da/per le isole regolarmente autorizzati e i collegamenti con le isole con unica frequenza giornaliera.

I lavoratori del trasporto pubblico locale (metro, bus e tram) incrociano le braccia da Roma a Milano, da Napoli a Firenze. Il servizio sarà garantito esclusivamente durante le fasce di legge: da inizio servizio alle 8.29 e dalle 17 alle 19.59. A Roma, la protesta tocca l’intera rete Atac e le reti degli esercenti Autoservizi Troiani/Sap, Autoservizi Tuscia/Bis, Atr. Sono garantite le corse sull’intera rete da inizio servizio diurno alle ore 8.29 e dalle ore 17.00 alle ore 19.59.