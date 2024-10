Sciopero Filt-Cgil clamoroso flop, le loro richieste irricevibili

Gsa Gruppo Servizi Associati, leader nel settore della sicurezza e prevenzione antincendio in Italia ed Europa, ha risposto alle accuse della Filt Cgil riguardo allo sciopero del 7 ottobre, definendole pretestuose. Gsa sottolinea che il lavoro che svolge è di pubblica utilità, essenziale per la sicurezza delle infrastrutture e il benessere di utenti e lavoratori. L’astensione dal lavoro, secondo l’azienda, appare più come un tentativo di Filt Cgil di ottenere una posizione di privilegio nelle relazioni sindacali piuttosto che una vera rappresentanza delle esigenze dei lavoratori. Gsa critica Filt Cgil per non garantirne la continuità dei servizi essenziali durante gli scioperi, mettendo così a rischio la sicurezza delle infrastrutture.

Il contratto collettivo applicato da Gsa, ‘Sorveglianza antincendio’, prevede forme di sciopero organizzato che non compromettano la continuità del servizio pubblico essenziale. La Filt Cgil, invece, vorrebbe sostituire questo contratto con uno proprio, minoritario, per gli operatori antincendio portuali. Gsa afferma che il lavoro dei suoi operatori è di carattere pubblico e conforme a normative specifiche. Inoltre, Gsa considera irragionevoli le richieste della Filt Cgil, che non rappresenta correttamente i lavoratori del settore, proclamando scioperi senza riguardo per la sicurezza collettiva.

La Commissione di Garanzia ha criticato la condotta della Filt Cgil, sottolineando la necessità di mantenere elevati standard di continuità nei servizi pubblici, specialmente nelle situazioni di emergenza. Gsa, già impegnata a garantire la sicurezza, ha denunciato la mancanza di dialogo della Filt Cgil per trovare soluzioni durante le astensioni.

Gsa ha sottolineato che il sindacato Filt Cgil non è firmatario del CCNL Sorveglianza Antincendio Anisa-Confindustria, e pertanto la sua azione non è rappresentativa per la maggioranza dei lavoratori del settore. Gsa sta negoziando un rinnovo contrattuale con il sindacato competente, promettendo miglioramenti per i lavoratori nel 2025 e ribadendo il suo impegno a trovare soluzioni condivise con tutte le parti sociali. In conclusione, Gsa si impegna a rispettare le regole del mercato e a tutelare i propri lavoratori nella trattativa in corso.