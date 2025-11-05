Sciopero farmacisti Marche per aumento stipendio e diritti

ANCONA – Giovedì 6 novembre è stato indetto uno sciopero nazionale dei farmacisti dipendenti delle farmacie private. Questo sciopero è stato motivato dalla decisione di Federfarma di interrompere le trattative riguardanti l’aumento retributivo di 360 euro lordi proposto da Filcams, Fisascat e Uiltucs per il rinnovo del contratto nazionale delle farmacie private. Attualmente, Federfarma ha offerto solo 180 euro lordi. Nelle Marche, il presidio si svolgerà davanti alla sede regionale di FederFarma, in via Primo Maggio 142 ad Ancona, dalle 10.30 alle 12, con la partecipazione di farmacisti provenienti da tutta la regione.

Le Marche sono tra le prime regioni in Italia a sperimentare la farmacia dei servizi. Su 465 farmacie marchigiane, oltre 350 hanno aderito a questa iniziativa, che coinvolge circa 1.500 dipendenti. Tuttavia, le parti sociali segnalano che il riconoscimento economico per le prestazioni effettuate è insufficiente in alcuni casi. Nel 2025, sono state registrate oltre 7.200 elettrocardiogrammi, 8.200 holter cardiaci e 5.300 holter pressori, grazie a una convenzione con il sistema sanitario nazionale, oltre a circa 6.000 dosi di vaccini somministrate, tra cui quelli contro Covid, influenza, Herpes Zoster, pneumococco e HPV, nelle prime settimane d’ottobre.

Filcams, Fisascat e Uiltucs richiedono che vengano riconosciute le nuove competenze e professionalità, chiedendo un aumento retributivo equo che consideri la formazione e l’impatto dell’inflazione. Inoltre, sollecitano un rinnovo contrattuale che rispecchi le necessità attuali, sia in termini di salario che di riconoscimento delle competenze e di un’organizzazione del lavoro sostenibile.