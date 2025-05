Sciopero di Trenitalia e Trenord il 6 maggio 2025: dalle 9 alle 17, Italo prosegue il servizio senza interruzioni

Martedì 6 maggio 2025 si svolgerà uno sciopero nazionale del personale ferroviario dalle ore 9 alle 17, coinvolgendo i dipendenti di Ferrovie dello Stato, Trenitalia, Trenord e Tper. Italo non sarà interessato dall’agitazione. Lo sciopero è stato indetto dai sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, Ugl Ferrovieri, Orsa Ferrovie, SLM Fast e Confsal e potrebbe causare ritardi, cancellazioni o modifiche ai servizi.

Le motivazioni alla base dello sciopero sono legate alle difficoltà nel rinnovo del contratto nazionale di mobilità, scaduto il 31 dicembre 2023, con i sindacati che lamentano l’assenza di un accordo con le aziende. Il servizio potrebbe subire variazioni anche nelle ore immediatamente precedenti e successive allo sciopero. Gli utenti che desiderano rinunciare al viaggio hanno la possibilità di richiedere un rimborso, per i treni Intercity e Frecce entro l’orario di partenza previsto e per i treni Regionali entro le 24 ore del giorno precedente. In alternativa, è possibile riprogrammare il viaggio.

Per Trenord, ci potrebbero essere cambiamenti e cancellazioni nei servizi regionali e aeroportuali. In caso di cancellazione dei treni del servizio aeroportuale a Milano, saranno disponibili autobus tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto. In questi casi, è consigliabile prestare attenzione agli annunci nelle stazioni e monitorare le app e i siti web di Trenitalia e Trenord per aggiornamenti. Informazioni sono disponibili su trenitalia.com, trenord.it e tramite il numero verde gratuito 800 89 20 21.