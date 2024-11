Sciopero del personale Fs: sabato 23 e domenica 24 novembre a rischio i treni nel weekend – Motivi della protesta

Un fine settimana difficile per i viaggiatori italiani è previsto a causa di uno sciopero nazionale indetto da alcune sigle sindacali autonome. Il personale del Gruppo Ferrovie dello Stato (Fs), Trenitalia, Trenord e Tper incrocerà le braccia dalle ore 21 di sabato 23 novembre alle 21 di domenica 24 novembre. La mobilitazione coinvolge tutto il settore ferroviario e potrebbe causare ritardi, cancellazioni di treni e modifiche al servizio, derivando in disagi anche prima e dopo l’orario ufficiale dello sciopero.

Lo sciopero è connesso a una vertenza per il rinnovo del contratto collettivo nazionale delle Attività Ferroviarie. Secondo l’Unione Sindacale di Base (Usb), i lavoratori protestano contro il deterioramento delle condizioni di lavoro e richiedono miglioramenti contrattuali e salariali. La situazione si complica ulteriormente dopo che il Garante per gli scioperi ha deciso di escludere il settore ferroviario dallo sciopero generale indetto da Cgil e Uil per il 29 novembre, aggravando le tensioni tra sindacati e governo.

In particolare, il caos è previsto per i treni regionali, poiché durante il weekend non saranno applicate le fasce di garanzia. Tuttavia, alcuni collegamenti a lunga percorrenza, come i Frecce e gli Intercity, saranno garantiti da Trenitalia. I viaggiatori sono invitati a consultare le app e i siti ufficiali delle aziende ferroviarie per le informazioni sui treni garantiti. La situazione è particolarmente critica per i collegamenti regionali, dove ci saranno poche certezze riguardo alle alternative disponibili.

A Milano, un guasto a un treno alla stazione di Milano Bovisa ha già causato segnali di allerta e ritardi fino a 120 minuti nei collegamenti regionali. Trenord informa che il servizio suburbano, regionale e aeroportuale potrà subire gravi ripercussioni, e in caso di cancellazioni saranno predisposti bus sostitutivi per il Malpensa Express.

Per quanto riguarda i rimborsi, i passeggeri possono richiedere il rimborso per biglietti non utilizzati o riprogrammare i viaggi, ma devono farlo entro specifici termini: 24 ore prima dello sciopero per i treni regionali e fino all’orario di partenza per Frecce e Intercity. In sintesi, il mese di novembre si preannuncia problematico per i viaggiatori del settore ferroviario, con disagi e incertezze in vista.