Sciopero dei treni Trenitalia e Trenord il 6 maggio: modifiche agli orari delle tratte Italo

Domani, martedì 6 maggio 2025, i pendolari e i viaggiatori in Italia affronteranno un giorno difficile a causa di uno sciopero nazionale di 8 ore del personale ferroviario. L’agitazione interesserà i dipendenti di Ferrovie dello Stato, Trenitalia, Trenord e Tper, causando possibili ritardi, cancellazioni e modifiche nei servizi. Italo non parteciperà allo sciopero, ma subirà variazioni di orario su alcune tratte a causa di lavori in corso.

Lo sciopero, indetto da sindacati come Filt Cgil, Fit Cisl e Uil Trasporti, è dovuto al mancato rinnovo del contratto nazionale di categoria, scaduto da oltre un anno. Si svolgerà dalle 9 alle 17, senza impattare le fasce di garanzia previste dalla legge. Trenitalia ha avvertito che potrebbero verificarsi variazioni dei treni anche prima e dopo l’orario dello sciopero, ma alcuni treni a lunga percorrenza saranno comunque garantiti.

Per quanto riguarda Trenord, il personale potrebbe iniziare a manifestare in anticipo, e ci saranno potenziali cancellazioni e modifiche nei servizi regionali e aeroportuali. In caso di cancellazione dei treni per l’aeroporto di Milano, saranno attivati bus di collegamento tra Milano Cadorna e Malpensa. Gli aggiornamenti sono accessibili tramite l’app Trenord e i siti web ufficiali.

I passeggeri di Trenitalia che desiderano rinunciare al viaggio a causa di ritardi o cancellazioni possono richiedere rimborsi entro specifici termini, mentre Viaggiatori Italo devono essere consapevoli delle modifiche degli orari sulle linee Roma-Napoli.