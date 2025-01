Sciopero dei treni di Trenitalia e Italo il 25 e 26 gennaio: informazioni sui viaggi garantiti

Un weekend difficile per i trasporti in Italia a causa dello sciopero nazionale di 24 ore dei treni, indetto per oggi, sabato 25 gennaio, e domani, domenica 26. Lo sciopero coinvolge sigle sindacali del Gruppo Fs, portando a ritardi e cancellazioni nei servizi di Trenitalia e Italo, sebbene alcuni voli siano garantiti. La protesta avrà inizio alle 21:00 di sabato e terminerà alle 21:00 di domenica, interessando principalmente Frecce, treni Intercity e Regionali. Ci sono stati avvisi che ritardi e cancellazioni potrebbero verificarsi anche prima e dopo lo sciopero.

Trenitalia raccomanda ai passeggeri di informarsi prima di recarsi in stazione, con possibilità di riprogrammare i viaggi. Oltre allo sciopero di 24 ore, Usb Lavoro Privato ha indetto uno sciopero di 8 ore. Le motivazioni includono richieste di adeguamenti salariali, maggiore sicurezza sul lavoro e dignità professionale.

Trenitalia ha pubblicato informazioni sui diritti dei passeggeri, come la possibilità di richiedere un rimborso. La comunicazione su eventuali aggiornamenti è disponibile via app, sul sito web e tramite i canali social del Gruppo Fs.

Inoltre, sono disponibili elenchi di treni garantiti durante lo sciopero sia per Trenitalia che per Italo, fornendo dettagli sui treni, stazioni di partenza e arrivo, e orari. La situazione rappresenta una delle difficoltà più significative nel già complesso calendario degli scioperi di gennaio.