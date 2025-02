Sciopero dei treni del 9 febbraio 2025 in Piemonte e Valle d’Aosta: Orari garantiti e comunicazioni di Trenitalia

Weekend critico per i trasporti in Piemonte e Valle d’Aosta a causa dello sciopero dei treni previsto per domenica 9 febbraio 2025. L’agitazione, indetta da Orsa Ferrovie, potrebbe generare modifiche al servizio anche prima e dopo l’orario dello sciopero, come comunicato da Trenitalia. Tuttavia, saranno garantiti alcuni treni negli orari stabiliti, che nei festivi sono dalle 7:00 alle 10:00 e dalle 18:00 alle 21:00.

Questo sciopero comprende due fasi: un’astensione di 8 ore del personale di Trenitalia adibito alla vendita e assistenza, dalle 9:00 alle 16:59, e uno sciopero di 23 ore del personale mobile, che inizierà alle 3:00 di domenica fino alle 2:00 di lunedì. I passeggeri che desiderano rinunciare al viaggio possono richiedere il rimborso del biglietto fino all’orario di partenza per i treni Intercity e Frecce, e fino alle 23:59 del giorno prima per i treni regionali.

È stato fornito un elenco di treni garantiti durante lo sciopero, ma si consiglia di controllare gli orari sui canali ufficiali, poiché potrebbero subire variazioni. La situazione potrà influenzare anche le regioni limitrofe. Gli utenti sono invitati a pianificare attentamente i propri spostamenti per evitare inconvenienti.