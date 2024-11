Sciopero dei treni del 5 novembre: Italia in pausa di 8 ore dopo l’aggressione al capotreno – Orari aggiornati

Oggi, martedì 5 novembre, il personale ferroviario ha indetto uno sciopero nazionale di 8 ore, dalle 9 alle 17, in risposta all’aggressione subita da un capotreno. L’incidente è avvenuto lunedì 4 novembre a bordo del treno regionale che collega Genova a Busalla, quando il capotreno è stato accoltellato da due uomini nella zona della stazione di Rivarolo. Entrambi gli aggressori sono stati successivamente arrestati.

Le sigle sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Fast Confsal e Orsa Trasporti hanno manifestato la loro indignazione riguardo a questo episodio, che sembra essere solo l’ultimo di una lunga serie di aggressioni nei confronti del personale ferroviario. Nel loro comunicato, sottolineano che non ci sono stati interventi significativi a tutela dei lavoratori e una mancanza di controlli adeguati sui treni da parte delle forze dell’ordine. I sindacati affermano che la situazione è diventata insostenibile e richiede interventi urgenti per garantire la sicurezza di chi lavora nel settore.

Il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, ha espresso solidarietà ai lavoratori in sciopero e ha commentato l’aggressione, ponendo l’accento sul fatto che gli aggressori sono di origine nordafricana. Ha affermato che il suo Ministero è costantemente impegnato a combattere la criminalità e ha citato gli investimenti in sicurezza per le ferrovie. Secondo lui, è fondamentale affrontare anche la questione dell’immigrazione clandestina, che potrebbe essere correlata a episodi di violenza come quello in questione.

Il capotreno, colpito gravemente al fianco durante l’aggressione, è stato trasportato in ospedale in codice rosso ma non sembra essere in pericolo di vita, secondo le informazioni fornite da Il Corriere della Sera. In conclusione, il motivo dello sciopero odierno evidenzia una crescente preoccupazione riguardo alla sicurezza dei lavoratori nel settore ferroviario e la necessità di misure immediate per affrontare la violenza e garantire un ambiente di lavoro più sicuro.