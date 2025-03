Sciopero dei Treni del 19 Marzo 2025: Lista dei Servizi Garantiti e Modalità di Rimborso

Mercoledì 19 marzo, dalle 9 alle 17, è previsto uno sciopero nazionale del personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord, che potrebbe causare cancellazioni e ritardi nel servizio ferroviario. L’agitazione è stata indetta dai sindacati Fast-Confsal, Orsa Ferrovie e Ugl Ferrovieri. I treni a lunga percorrenza garantiranno servizi minimi, ma ci sono timori di una paralisi del trasporto ferroviario in Italia, con già in corso richieste di rimborso.

Saranno disponibili alcuni treni garantiti, con informazioni consultabili sui siti ufficiali. Per il trasporto regionale, i servizi essenziali saranno assicurati nei giorni feriali nelle fasce orarie di maggiore affluenza, ovvero dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 18:00 alle 21:00. I treni in viaggio al momento dell’inizio dello sciopero arriveranno a destinazione finale se raggiungibile entro un’ora dall’inizio dell’agitazione; successivamente possono fermarsi in stazioni precedenti.

In caso di sciopero, i passeggeri possono richiedere rimborsi fino all’orario di partenza per i treni Intercity e Frecce, e fino alle 24 del giorno precedente per i treni regionali. Trenord prevede un rimborso integrale, anche per biglietti già convalidati. Italo offre assistenza tramite il personale in stazione o contattando il servizio clienti.

Le ragioni dell’agitazione non sono state specificate, ma riflettono preoccupazioni legate al rinnovo del contratto collettivo di lavoro. Per aggiornamenti in tempo reale, i passeggeri sono invitati a consultare le applicazioni e i siti web delle compagnie ferroviarie.