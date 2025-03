Sciopero dei treni 7-8 marzo: orari garantiti e informazioni sui rimborsi per cancellazioni e ritardi

Inizia un weekend complicato per coloro che devono viaggiare in treno in Italia. Un sciopero generale nazionale è previsto per sabato 8 marzo, colpendo anche il settore dei trasporti. I disagi inizieranno già dalla serata di oggi, 7 marzo, a causa dello sciopero dei lavoratori delle aziende ferroviarie nazionali e locali. Lo sciopero, indetto dal personale ferroviario del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord, avrà una durata di 24 ore, da stasera fino alle 21 di sabato. I passeggeri potrebbero dover affrontare ritardi, cancellazioni o variazioni di percorso.

Trenitalia garantisce servizi essenziali per il trasporto regionale in due fasce orarie, dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Alcuni treni a lunga percorrenza, come Frecce, Eurocity e Intercity, saranno garantiti anche durante lo sciopero. In caso di cancellazioni e ritardi, i passeggeri possono chiedere il rimborso del loro biglietto, seguendo specifiche tempistiche a seconda del tipo di treno. In alternativa, è possibile riprogrammare il viaggio secondo la disponibilità dei posti.

Sabato 8 marzo, comunque, coinciderà con la Giornata Internazionale della Donna e ci sarà uno sciopero generale proclamato da vari sindacati, riguardante diversi settori come trasporti, sanità e istruzione. Aereoporti e autostrade potrebbero subire rallentamenti e code, mentre il trasporto pubblico locale avrà possibili disagi a livello locale, in particolare a Genova e Napoli.