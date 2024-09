Sciopero dei Trasporti Nazionale dell’8 Novembre 2024: Motivi e Conseguenze della Strike Senza Fasce di Garanzia

Il 8 novembre 2024, i trasporti pubblici in Italia subiranno un nuovo sciopero nazionale di 24 ore, proclamato dai sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna. Si tratta del terzo sciopero nel trasporto pubblico locale dall’inizio dell’anno e interesserà metro, treni e bus, senza rispettare le fasce di garanzia. L’annuncio è stato fatto il 24 settembre, sottolineando che l’astensione dal lavoro sarà accompagnata da una manifestazione nazionale.

Gli scioperi precedenti, avvenuti a luglio e settembre 2024, non hanno portato a risultati concreti, in quanto i sindacati non hanno ricevuto convocazioni per riunioni che possano risolvere la vertenza sul rinnovo del contratto nazionale Autoferrotranvieri, scaduto il 31 dicembre 2023. Le associazioni datoriali coinvolte, Asstra, Agens e Anav, sono accusate di indifferenza nei confronti delle richieste sindacali.

I motivi alla base della mobilitazione includono l’impossibilità di proseguire le trattative che si erano interrotte il 30 maggio. I sindacati, nel comunicato, hanno evidenziato la loro frustrazione per la mancanza di un dialogo serio con le controparti e hanno chiesto un intervento diretto del governo e del ministero dei Trasporti per affrontare la situazione.

Si prevede che la mancata osservanza delle fasce di garanzia provocherà gravi disagi per i cittadini e per i pendolari, specialmente nelle grandi città italiane. Questo sciopero potrebbe comportare cancellazioni e ritardi nel servizio di trasporto pubblico, aggravando la situazione per chi si sposta per lavoro o studio.

La decisione di scioperare rappresenta una risposta alla percezione di un’inesistente volontà da parte dei datori di lavoro di trattare in modo costruttivo con i rappresentanti dei lavoratori. I sindacati ribadiscono l’esigenza di un confronto serio per arrivare a un accordo che garantisca migliori condizioni di lavoro e salari per gli autoferrotranvieri.

In conclusione, il 8 novembre 2024, i trasporti pubblici in Italia saranno messi a dura prova da uno sciopero nazionale che evidenzia le tensioni e le richieste dei lavoratori nel settore.