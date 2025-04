Sciopero dei Trasporti e dei Treni: Date Critiche da Non Perdere ad Aprile 2025

Il settore dei trasporti in Italia subirà una serie di scioperi nel mese di aprile, coinvolgendo treni, trasporto pubblico locale, aeroporti, compagnie aeree e trasporti marittimi. Il primo sciopero ferroviario è previsto per venerdì 11 aprile, indetto dal sindacato Usb Lavoro Privato, con una durata di 23 ore, dalle 3:00 del mattino fino all’2:00 del 12 aprile. È stato annullato, invece, lo sciopero dei treni precedentemente programmato per l’8 e il 9 aprile.

Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, si prevede un elevato numero di scioperi in diverse città. Chieti aprirà le mobilitazioni il 4 aprile, con fermate programmate in orari specifici. Brescia seguirà l’11 aprile, mentre Genova avrà uno sciopero notturno il 12. Palermo si fermerà il 13 aprile e Foggia il 14, con le funicolari di Napoli che si uniranno alla mobilitazione lo stesso giorno. Il 26 aprile sarà il giorno più critico per il trasporto pubblico locale, con uno sciopero nazionale di 4 ore indetto dal sindacato Confail Faisa.

Inoltre, il 9 aprile si svolgerà uno sciopero del trasporto aereo, con una mobilitazione nazionale dalle 10:30 alle 14:30. A Palermo, i dipendenti dell’aeroporto Gesap sciopereranno dalle 10:00 alle 18:00. Infine, tra il 13 e il 14 aprile, i lavoratori della compagnia marittima Grandi Navi Veloci parteciperanno a uno sciopero, dalle 20:00 del 13 alle 20:00 del giorno successivo.