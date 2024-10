Sciopero dei trasporti ATM a Milano: servizio precettato per Inter-Torino e manifestazione pro-Palestina del 5 ottobre

Lo sciopero dei trasporti pubblici Atm previsto per sabato 5 ottobre a Milano è stato revocato. Il Prefetto ha deciso di precettare lo sciopero nella fascia serale, dalle 18 fino alla conclusione del servizio, per motivi di ordine pubblico, considerando la concomitanza di una manifestazione pro Palestina e della partita di calcio Inter-Torino. Pertanto, il sindacato Orsa ha scelto di rinunciare all’intera astensione dal lavoro.

Lo sciopero era stato indetto a livello nazionale dallo stesso sindacato per protestare contro il mancato rinnovo del contratto nazionale degli autoferrotranvieri. Era inizialmente previsto per la fascia oraria dalle 8:45 alle 15 e successivamente dalle 18 fino alla fine dei servizi. Tuttavia, il Prefetto ha utilizzato la precettazione, un provvedimento straordinario, per limitare l’impatto dello sciopero.

Il sindacato Orsa ha comunicato che la decisione di revocare lo sciopero è stata influenzata dalla precettazione. Infatti, avrebbero potuto scioperare solo nella fascia mattutina, riducendo notevolmente l’efficacia della protesta solo a Milano. La segreteria di Orsa Tpl Milano ha pertanto deciso di annullare lo sciopero e anche un presidio previsto per il 4 ottobre presso la direzione di Atm.

Le motivazioni del sindacato riguardano la necessità di far sentire forte il disagio dei lavoratori, che vivono in condizioni salariali e lavorative inaccettabili, compromettendo la qualità della vita loro e delle loro famiglie. Inoltre, Orsa ha affermato di voler spostare la protesta a una data successiva, considerata più opportuna per garantire una maggiore visibilità e incisività all’azione di protesta.

In sintesi, lo sciopero del 5 ottobre a Milano è stato annullato a causa della precettazione del Prefetto, in vista di eventi importanti che avrebbero potuto creare problemi di ordine pubblico. La decisione del sindacato Orsa è motivata dalla volontà di garantire una protesta più significativa e incisiva in un altro momento, contestando il deterioramento delle condizioni lavorative nel settore.